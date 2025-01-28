80 млн рублей выделят на отдых подростков по льготным путевкам в Ижевске

В 2025 году в Ижевске на организацию отдыха подростков направят 80 млн руб. Эти средства позволят обеспечить детей льготными путевками в загородные лагеря. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отдельные категории семей смогут получить возмещение затрат на приобретение путевок в размере 50% и 80%. Компенсацию можно получить за отдых детей в весенние, летние и осенние каникулы.

«В планах на 2025 год — охватить организованным отдыхом более 20 тыс. юных ижевчан, включая открытие 75 пришкольных лагерей»,— написал господин Чистяков.

В 2024 году благодаря мере поддержки 1,7 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных, приемных и опекунских семей отдохнули в лагерях.