Еще 18 автобусных маршрутов Нижнего Новгорода перейдут на брутто-контракты

В Нижнем Новгороде еще 18 автобусных маршрутов перейдут на брутто-контракты. С 1 февраля по новым условиям будут работать А-8, А-12, А-16, А-25, А-33, А-35, А-37, А-40, А-43, А-50, А-56, А-58, А-62, А-64, А-72, А-73, А-77 и А-92, сообщили в Центре развития транспортных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», подписавший брутто-контракт перевозчик обязуется соблюдать расписание вне зависимости от времени суток и пассажиропотока. Вся плата за проезд перечисляется в бюджет, а перевозчикам полностью оплачивают транспортную работу.

Елена Ковалева