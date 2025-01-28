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В Ярославской области возбуждено дело из-за попытки дать взятку сотрудникам ГАИ

В Гаврилов-Ямском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотрудникам ДПС ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 33-летнего водителя. Они установили, что пассажир являлся нарушителем режима пребывания на территории РФ. Чтобы избежать привлечения к ответственности, водитель попытался дать полицейским 4 тыс. руб.

В итоге сотрудники правоохранительных органов передали информацию в дежурную часть, факт покушения был зафиксирован. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мелкое взяточничество».

Алла Чижова

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