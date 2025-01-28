Змеиная сущность

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Пригреть на груди змею никому не хочется. Тем не менее сам образ пресмыкающегося в драгоценной шкуре рождает скорее положительные эмоции, хотя и вызывает опасения. Дизайнеры экспериментируют с чрезвычайно подвижным змеиным телом, создавая гибкие конструкции украшений, имитируют фактуру чешуи, а также делают змеиный одним из самых популярных принтов сезона в одежде. И все-таки образ Деревянной Зеленой змеи, которая вступает в свои права нынешней ночью, лучше всех удался ювелирам Boucheron.

Одежда и аксессуары

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Платок Gourji, 14 990 р., ЦУМ Сумка Gucci, 388 800 р., ЦУМ Свитер Vereja, 38 400 р., Peak Store Джинсы Stussy, 26 900 р., КМ20 Ботинки Martin Rose, 39 800 р., КМ20 Кеды Balmain, 81 900 р., ЦУМ Платье-рубашка Just Cavalli, 68 900 р., Elyts Юбка прямого кроя из трикотажа, Fashion Rebels, 20 700 руб. Следующая фотография 1 / 8 Платок Gourji, 14 990 р., ЦУМ Сумка Gucci, 388 800 р., ЦУМ Свитер Vereja, 38 400 р., Peak Store Джинсы Stussy, 26 900 р., КМ20 Ботинки Martin Rose, 39 800 р., КМ20 Кеды Balmain, 81 900 р., ЦУМ Платье-рубашка Just Cavalli, 68 900 р., Elyts Юбка прямого кроя из трикотажа, Fashion Rebels, 20 700 руб.

Ювелирные украшения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Браслет Serpent из коллекции Ailleurs, титан, лак, цавориты, оникс, Boucheron Серьги, розовое золото, опалы, сапфиры, изумруды, Dzhanelli Брошь, белое золото, сапфиры, бриллианты, Mousson Atelier Серьги, серебро, Natia x Lako (Poison Drop) Серьги Sappho’s Room Snakes, белое золото, сапфиры, бриллианты, Nikos Koulis (Mercury) Серьги Enigma, белое золото, бриллианты, кварц, Ilgiz.F Брошь Enigma, желтое золото, опал, эмаль, Ilgiz.F Браслет, желтое золото, сапфир, бриллианты, Parure Atelier Серьги-кафф Venenum, серебро, позолота, топаз, Vertigo (Poison Drop) Колье Look at Me, белое золото, бриллианты, Pasquale Bruni (ЦУМ) Кафф, сталь, Stones by Shkonda Master (Poison Drop) Кольцо-кисти, желтое золото, бриллианты, изумруды, Yana Jewellery Серьги, серебро, Thomas Sabo (AllTime) Подвеска Le Fruit defend, металл, Nouvelle mode (AllTime) Колье Sleeping Snake, белое золото, лабораторные бриллианты и сапфиры, Shiphra Следующая фотография 1 / 15 Браслет Serpent из коллекции Ailleurs, титан, лак, цавориты, оникс, Boucheron Серьги, розовое золото, опалы, сапфиры, изумруды, Dzhanelli Брошь, белое золото, сапфиры, бриллианты, Mousson Atelier Серьги, серебро, Natia x Lako (Poison Drop) Серьги Sappho’s Room Snakes, белое золото, сапфиры, бриллианты, Nikos Koulis (Mercury) Серьги Enigma, белое золото, бриллианты, кварц, Ilgiz.F Брошь Enigma, желтое золото, опал, эмаль, Ilgiz.F Браслет, желтое золото, сапфир, бриллианты, Parure Atelier Серьги-кафф Venenum, серебро, позолота, топаз, Vertigo (Poison Drop) Колье Look at Me, белое золото, бриллианты, Pasquale Bruni (ЦУМ) Кафф, сталь, Stones by Shkonda Master (Poison Drop) Кольцо-кисти, желтое золото, бриллианты, изумруды, Yana Jewellery Серьги, серебро, Thomas Sabo (AllTime) Подвеска Le Fruit defend, металл, Nouvelle mode (AllTime) Колье Sleeping Snake, белое золото, лабораторные бриллианты и сапфиры, Shiphra

Нина Спиридонова, Илья Петрук