Змеиная сущность
Накануне наступления Нового года по китайскому календарю «Коммерсантъ Стиль» предлагает серпентов на любой вкус
Пригреть на груди змею никому не хочется. Тем не менее сам образ пресмыкающегося в драгоценной шкуре рождает скорее положительные эмоции, хотя и вызывает опасения. Дизайнеры экспериментируют с чрезвычайно подвижным змеиным телом, создавая гибкие конструкции украшений, имитируют фактуру чешуи, а также делают змеиный одним из самых популярных принтов сезона в одежде. И все-таки образ Деревянной Зеленой змеи, которая вступает в свои права нынешней ночью, лучше всех удался ювелирам Boucheron.
Одежда и аксессуары
1 / 8
Ювелирные украшения
1 / 15