Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Змеиная сущность

Накануне наступления Нового года по китайскому календарю «Коммерсантъ Стиль» предлагает серпентов на любой вкус

Пригреть на груди змею никому не хочется. Тем не менее сам образ пресмыкающегося в драгоценной шкуре рождает скорее положительные эмоции, хотя и вызывает опасения.  Дизайнеры экспериментируют с чрезвычайно подвижным змеиным телом, создавая гибкие конструкции украшений, имитируют фактуру чешуи, а также делают змеиный одним из самых популярных принтов сезона в одежде. И все-таки образ Деревянной Зеленой змеи, которая вступает в свои права нынешней ночью, лучше всех удался ювелирам Boucheron.

Одежда и аксессуары

Предыдущая фотография
Платок Gourji, 14 990 р., ЦУМ

Платок Gourji, 14 990 р., ЦУМ

Сумка Gucci, 388 800 р., ЦУМ

Сумка Gucci, 388 800 р., ЦУМ

Свитер Vereja, 38 400 р., Peak Store

Свитер Vereja, 38 400 р., Peak Store

Джинсы Stussy, 26 900 р., КМ20

Джинсы Stussy, 26 900 р., КМ20

Ботинки Martin Rose, 39 800 р., КМ20

Ботинки Martin Rose, 39 800 р., КМ20

Кеды Balmain, 81 900 р., ЦУМ

Кеды Balmain, 81 900 р., ЦУМ

Платье-рубашка Just Cavalli, 68 900 р., Elyts

Платье-рубашка Just Cavalli, 68 900 р., Elyts

Юбка прямого кроя из трикотажа, Fashion Rebels, 20 700 руб.

Юбка прямого кроя из трикотажа, Fashion Rebels, 20 700 руб.

Следующая фотография
1 / 8

Платок Gourji, 14 990 р., ЦУМ

Сумка Gucci, 388 800 р., ЦУМ

Свитер Vereja, 38 400 р., Peak Store

Джинсы Stussy, 26 900 р., КМ20

Ботинки Martin Rose, 39 800 р., КМ20

Кеды Balmain, 81 900 р., ЦУМ

Платье-рубашка Just Cavalli, 68 900 р., Elyts

Юбка прямого кроя из трикотажа, Fashion Rebels, 20 700 руб.

Ювелирные украшения

Предыдущая фотография
Браслет Serpent из коллекции Ailleurs, титан, лак, цавориты, оникс, Boucheron

Браслет Serpent из коллекции Ailleurs, титан, лак, цавориты, оникс, Boucheron

Серьги, розовое золото, опалы, сапфиры, изумруды, Dzhanelli

Серьги, розовое золото, опалы, сапфиры, изумруды, Dzhanelli

Брошь, белое золото, сапфиры, бриллианты, Mousson Atelier

Брошь, белое золото, сапфиры, бриллианты, Mousson Atelier

Серьги, серебро, Natia x Lako (Poison Drop)

Серьги, серебро, Natia x Lako (Poison Drop)

Серьги Sappho’s Room Snakes, белое золото, сапфиры, бриллианты, Nikos Koulis (Mercury)

Серьги Sappho’s Room Snakes, белое золото, сапфиры, бриллианты, Nikos Koulis (Mercury)

Серьги Enigma, белое золото, бриллианты, кварц, Ilgiz.F

Серьги Enigma, белое золото, бриллианты, кварц, Ilgiz.F

Брошь Enigma, желтое золото, опал, эмаль, Ilgiz.F

Брошь Enigma, желтое золото, опал, эмаль, Ilgiz.F

Браслет, желтое золото, сапфир, бриллианты, Parure Atelier

Браслет, желтое золото, сапфир, бриллианты, Parure Atelier

Серьги-кафф Venenum, серебро, позолота, топаз, Vertigo (Poison Drop)

Серьги-кафф Venenum, серебро, позолота, топаз, Vertigo (Poison Drop)

Колье Look at Me, белое золото, бриллианты, Pasquale Bruni (ЦУМ)

Колье Look at Me, белое золото, бриллианты, Pasquale Bruni (ЦУМ)

Кафф, сталь, Stones by Shkonda Master (Poison Drop)

Кафф, сталь, Stones by Shkonda Master (Poison Drop)

Кольцо-кисти, желтое золото, бриллианты, изумруды, Yana Jewellery

Кольцо-кисти, желтое золото, бриллианты, изумруды, Yana Jewellery

Серьги, серебро, Thomas Sabo (AllTime)

Серьги, серебро, Thomas Sabo (AllTime)

Подвеска Le Fruit defend, металл, Nouvelle mode (AllTime)

Подвеска Le Fruit defend, металл, Nouvelle mode (AllTime)

Колье Sleeping Snake, белое золото, лабораторные бриллианты и сапфиры, Shiphra

Колье Sleeping Snake, белое золото, лабораторные бриллианты и сапфиры, Shiphra

Следующая фотография
1 / 15

Браслет Serpent из коллекции Ailleurs, титан, лак, цавориты, оникс, Boucheron

Серьги, розовое золото, опалы, сапфиры, изумруды, Dzhanelli

Брошь, белое золото, сапфиры, бриллианты, Mousson Atelier

Серьги, серебро, Natia x Lako (Poison Drop)

Серьги Sappho’s Room Snakes, белое золото, сапфиры, бриллианты, Nikos Koulis (Mercury)

Серьги Enigma, белое золото, бриллианты, кварц, Ilgiz.F

Брошь Enigma, желтое золото, опал, эмаль, Ilgiz.F

Браслет, желтое золото, сапфир, бриллианты, Parure Atelier

Серьги-кафф Venenum, серебро, позолота, топаз, Vertigo (Poison Drop)

Колье Look at Me, белое золото, бриллианты, Pasquale Bruni (ЦУМ)

Кафф, сталь, Stones by Shkonda Master (Poison Drop)

Кольцо-кисти, желтое золото, бриллианты, изумруды, Yana Jewellery

Серьги, серебро, Thomas Sabo (AllTime)

Подвеска Le Fruit defend, металл, Nouvelle mode (AllTime)

Колье Sleeping Snake, белое золото, лабораторные бриллианты и сапфиры, Shiphra

Нина Спиридонова, Илья Петрук

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...