Жителя Феодосии осудили на 2,5 года за призывы к насилию над русскими

Суд приговорил жителя Феодосии к 2,5 годам в колонии-поселении за публичные призывы к убийству русских людей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Крыму и Севастополю, фигурант поддерживал травлю российского народа по национальному признаку на территории других государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Установлено, что феодосиец под псевдонимом активно участвовал в украинских Telegram-чатах, публикующих русофобские посты. Он призывал убивать русских.

Фигуранта задержали в августе 2024 года. В отношении него следственный отдел республиканского УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Теперь суд вынес решение. Приговор еще не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина