Дотации муниципалитетам Нижегородской области увеличат на порядок

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление об увеличении дотаций муниципалитетам за достижение наилучших результатов по росту фонда оплаты труда и налоговых доходов. Общий ежегодный объем дотаций в бюджете Нижегородской области увеличат со 100 млн руб. до 1 млрд руб., следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом результаты муниципалитетов теперь будут подсчитывать не за один, а за два предыдущих года. Кроме того, постановление меняет механизм распределения дотаций: прежде финансирование делили в равных долях между муниципалитетами, набравшими наибольшее количество баллов.

Также муниципалитеты разделят на группы по численности населения. Муниципалитетам с населением более 70 тыс. человек положено 400 млн руб., от 25 до 70 тыс. человек – 300 млн руб., от 12 до 25 тыс. человек – 100 млн руб. Дотации распределят внутри группы: муниципалитеты, занявшие первое место, получат половину средств, выделенных на группу. Второе и третье места предполагают 30% и 20% объема финансирования соответственно. Если в группе окажется несколько муниципалитетов с одинаковыми результатами, определится один получатель с максимальными оценками.

Владимир Зубарев