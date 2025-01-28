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Коммерсантъ FM
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Поджигатель краснодарских ресторанов помещен под стражу на два месяца

В Краснодаре суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 19-летнего местного жителя, обвиняемого в поджоге трех ресторанов и покушении на убийство общеопасным способом, сообщило региональное следственное управление СКР. Злоумышленник пробудет в следственном изоляторе до 26 марта.

Поджоги в краснодарских ресторанах «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» были совершены в течение часа вечером 25 января. Злоумышленник действовал по одному сценарию: он заходил в зал ресторана, разливал принесенную с собой горючую жидкость, поджигал ее и убегал. При поджоге ресторана «Бумбараш» молодой человек был задержан сотрудниками заведения. В ресторане «МясоLove» выгорело около 60 кв. м, заведение закрылось на ремонт, остальные рестораны пострадали меньше и продолжают работу. Незадолго до поджогов рестораны получали письма с угрозами.

После задержания злоумышленник признал вину и пояснил, что он действовал якобы по указанию «специалиста с Украины». Эта версия будет проверена в ходе расследования, пояснили в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар

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