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В Казани 3 ребенка и подросток пострадали от отравления угарным газом

В Казани три ребенка (2018, 2023, 2024 года рождения) и подросток (2006 года рождения) пострадали от отравления угарным газом, вместе с тремя взрослыми они были госпитализированы в ДРКБ. Состояние всех пострадавших — удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

В Казани 3 ребенка и подросток пострадали от отравления угарным газом

В Казани 3 ребенка и подросток пострадали от отравления угарным газом

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Казани 3 ребенка и подросток пострадали от отравления угарным газом

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент произошел поздно вечером 27 января на первом этаже 5-этажного панельного дома. Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали, что в вентиляции и дымоходе присутствовала тяга, при этом в помещении была высокая концентрация угарного газа. Специалисты отключили газ в пяти квартирах стояка.

По предварительной версии, причина случившегося — нарушение правил пользования газовым оборудованием. Последнее техобслуживание газовых приборов проводилось 17 января 2025 года.

Артём Дергунов

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