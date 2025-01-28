Более 1 млн тонн молока произвела Удмуртия в 2024 году

В 2024 году сельхозпредприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства Удмуртии произвели 1,08 млн т молока. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, пишет пресс-служба регионального правительства. Удмуртия увеличила объем почти на 5% по сравнению с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольший вклад в производство внесли Вавожский район, где было получено 120,9 тыс. т молока, Шарканский — 94,4 тыс. т и Можгинский — 66,6 тыс. т. Продуктивность дойного стада также возросла: средний надой на корову составил 8,6 тыс. кг, что на 4,6% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году для поддержки отрасли было выделено более 1,2 млрд руб. «Плюс по программе "Комплексное развитие сельских территорий" вложили 1,6 млрд в развитие инфраструктуры на селе», – добавил господин Бречалов. В регионе за 2024 год построили и реконструировали 21 коровник, 8 телятников, 7 родильных отделений и 2 помещения для молодняка. Всего — на 12 тыс. голов.

На 2025 год запланированы субсидии на производство молока и развитие сельского хозяйства в размере более 3,3 млрд руб.