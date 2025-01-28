ФК «Ростов» подписал контракт с 18-летним нападающим

18-летний нападающий Денис Титов стал игроком ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Денис Титов — воспитанник Ашхабадской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Выступал за юношеские и молодёжную сборную Туркменистана. Сейчас новый игрок находится на тренировочных сборах в ОАЭ вместе с основной командой футбольного клуба.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов и полузащитник Роман Тугарев покинули футбольный клуб.

Ева Китаева