ФК «Ростов» подписал контракт с 18-летним нападающим
18-летний нападающий Денис Титов стал игроком ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ
Денис Титов — воспитанник Ашхабадской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Выступал за юношеские и молодёжную сборную Туркменистана. Сейчас новый игрок находится на тренировочных сборах в ОАЭ вместе с основной командой футбольного клуба.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов и полузащитник Роман Тугарев покинули футбольный клуб.