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ФК «Ростов» подписал контракт с 18-летним нападающим

18-летний нападающий Денис Титов стал игроком ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Денис Титов — воспитанник Ашхабадской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Выступал за юношеские и молодёжную сборную Туркменистана. Сейчас новый игрок находится на тренировочных сборах в ОАЭ вместе с основной командой футбольного клуба.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов и полузащитник Роман Тугарев покинули футбольный клуб.

Ева Китаева

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