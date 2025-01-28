Социальный кинопроект «Ростелеком» поддерживает семейные ценности

«Ростелеком» завершил съемки второго сезона в рамках своего социального проекта, приуроченного к Году семьи. Его участники — 56 жителей российских городов.

Фото: Ростелеком

В декабре 2024 года героями фильма, снятого в уникальном формате на стыке документальной журналистики, психологии и кинематографа, стали представители старшего и младшего поколений обычных воронежских семей. Главный посыл проекта — не нужно стесняться говорить в семье о чувствах друг к другу.

В кадре родители, не сдерживая эмоций, рассказывали о том, как им сложно найти общий язык со своим «колючим» подростком, понимать внутренний мир детей, о своих страхах по поводу их чрезмерного детского увлечения Интернетом, где трудно проконтролировать вход в опасный контент. И о том, что экран смартфона порой становится непреодолимым барьером между родителями и детьми.

Дети перед камерой высказывали свои претензии к родителям, в том числе и об ограничении «цифровой свободы». И все же лейтмотивом всех интервью стало признание в любви — родителей к своим детям, детей — к родителям.

Фото: Ростелеком

Как показала публичная дискуссия, состоявшаяся после просмотра фильма, откровенные интервью героев о семейных связях и новых вызовах в сложном цифровом мире стали своеобразным зеркалом, в котором зрители увидели собственные семейные проблемы и страхи. В дискуссии со зрителями и героями проекта приняли участие директор по работе с массовым сегментом воронежского филиала «Ростелеком» Елена Киян и члены съемочной группы — менеджер проекта Галина Нестерова, психолог Александр Бакшеев, помогавший участникам интервью раскрепоститься перед камерой, режиссер Роман Медведев, сумевший из 30 часов отснятого времени смонтировать 30-минутный фильм, который смотрится на одном дыхании.

Специальный гость — министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков высказал свое отношение к родительским страхам: «Мы не можем запретить цифру, запретить чаты. Нужно работать над технологиями родительского контроля». Он поблагодарил «Ростелеком» за цифровые разработки в области родительского контроля и социальные проекты, которые говорят о таких базовых человеческих ценностях, как любовь к детям и родителям.

Недавно компания «Ростелеком» для решения проблем доступа детей к опасному контенту Интернета совместно с дочерними структурами T2 и ГК «Солар» запустила детскую подписку «MiXX Вместе». Она объединяет 23 уникальных сервиса, обеспечивающих безопасную интернет-среду на мобильных и домашних устройствах. В подписку включен как развлекательный, так и образовательный контент. В линейке сервисов уже есть технологии, позволяющие запустить родительский контроль на уровне всего дома.

Елена Киян отметила, что «Ростелеком» — компания «для людей и про людей. Поэтому разрабатываемые сервисы ориентированы на их потребности. Взаимодействие людей, их эмоциональные связи для нас крайне важны. Поэтому проект кинооткровений — это не разовая акция. Мы будем снимать новые мини-фильмы, поддерживая семейные ценности. Этот проект с помощью цифровых технологий «Ростелеком» будет размещен на платформе Wink, и мы надеемся, что он поможет многим зрителям преодолевать проблемы «отцов и детей» и сохранить основные семейные ценности — любовь и заботу друг о друге».