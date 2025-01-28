В Севастополе откроют первый в ЮФО филиал национального центра «Россия»

В Севастополе в здании кинотеатра «Россия» осенью откроют первый в Южном федеральном округе филиал одноименного национального центра, которые создают в регионах по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео из Telegram-канала Михаила Развожаева Фото: скриншот видео из Telegram-канала Михаила Развожаева

В декабре глава региона представил проект филиала членам организационного комитета национального центра «Россия». По итогу презентации и предварительного конкурсного отбора проект филиала вошел в пятерку первых филиалов по стране.

Филиал станет визит-центром для всех музеев и интересных локаций города, а по итогу свяжет весь Севастополь в единую экосистему. Жители города и туристы смогут там узнавать о знаковых объектах и местах, формировать программу экскурсий.

В здании будет универмаг товаров, произведенных в Севастополе, ресторан традиционной севастопольской кухни с зоной для гастрономических мастер-классов. Также там сделают уличную фотозону и пространство для выставки и проведения деловых, образовательных и культурных мероприятий региона.

Выставочная экспозиция, рассказывающая о Севастополе и его роли в России, будет состоять из трех тематических зон. Они будут представлены 11 локациями — от музея наследия Международной выставки-форума «Россия» до иммерсивного кинотеатра. Там обустроят детскую игровую лабораторию будущего, цифровые и мультимедийные панели разных форматов. Центральное место выставочной экспозиции, по словам губернатора, займет макет Севастополя будущего.

Кинотеатр «Россия» продолжит работать в двух залах — большом, расположенном на 2-м этаже здания, и среднем — на 3-м этаже здания. Временная приостановка показов в кинотеатре будет только в период проведения работ по обустройству филиала Наццентра.

Татьяна Ручкина