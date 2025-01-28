В Пензе прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на Кулакова

Прокуратура Ленинского района Пензы поставила на контроль устранение причин ограничения подачи тепла и горячей воды в многоквартирные дома и соцучреждения областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ранее на тепломагистрали на ул. Кулакова сотрудники ресурсоснабжающей компании обнаружили дефект. После этого приняли решение об отключении подачи коммунального ресурса.

Сейчас ресурсник занимается аварийно-ремонтными работами. Как только коммунальная авария будет устранена, прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов