В Ярославле за месяц выросли цены на новостройки

В Ярославле в первой половине января медианная стоимость кв.м. в новостройках при первичной продаже составила 109 тыс. руб., что на 2,5% выше, чем месяцем ранее. Такие данные представили специалисты «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты, медианная стоимость метра выросла в 13 из 16 российских мегаполисах. При этом в Ярославле снизилось число предложений — на 7%. Уменьшилась на 1,9% средняя полная стоимость квартиры в новостройках — до 5,4 млн руб.

«В январе спрос на рынке недвижимости традиционно демонстрирует охлаждение. При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах. Сейчас наиболее вероятный сценарий - это возвращение спроса к показателям осени - начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья»,— прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Алла Чижова