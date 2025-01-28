Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле за месяц выросли цены на новостройки

В Ярославле в первой половине января медианная стоимость кв.м. в новостройках при первичной продаже составила 109 тыс. руб., что на 2,5% выше, чем месяцем ранее. Такие данные представили специалисты «Яндекс Недвижимости».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты, медианная стоимость метра выросла в 13 из 16 российских мегаполисах. При этом в Ярославле снизилось число предложений — на 7%. Уменьшилась на 1,9% средняя полная стоимость квартиры в новостройках — до 5,4 млн руб.

«В январе спрос на рынке недвижимости традиционно демонстрирует охлаждение. При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах. Сейчас наиболее вероятный сценарий - это возвращение спроса к показателям осени - начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья»,— прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...