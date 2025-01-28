В Саратовской области выявили сливочное масло с предприятия-призрака

В Саратовской области специалистам удалось обнаружить сливочное масло, отследить происхождение которого не представляется возможным. Об этом сообщили в администрации Калининского района.

По информации Роспотребнадзора Саратовской области, речь идет о сладко-сливочном масле «Традиционное», жирность которого составляет 82,5%. Его будто бы изготовило ООО «Алтай Продукт» из республики Горный Алтай.

В ходе проверки специалисты установили, что в селе Черга на ул. Полевая такого предприятия нет. Роспотребнадзор не обнаружил подтверждающих документов о соответствии продукции обязательным требованиям.

Павел Фролов