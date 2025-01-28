КРПК ищет подрядчика для внутренней отделки ледовой арены на Иве

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) объявило запрос предложений на право выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ по внутренней отделке помещений объекта «Ледовая арена». Максимальная цена контракта составляет 148,5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края. Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить сразу же после подписания договора, завершить — к 30 мая 2025 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев.

Строительство ледовой арены началось в микрорайоне Ива города Перми в сентябре 2023 года. Спортивный объект площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами Спортивного микрорайона и строящимся ТЦ. Комплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях организуют учебно-тренировочный процесс и создадут условия для городских соревнований. Стоимость работ оценивается в 1,3 млрд руб.

Завершить возведение ледовой арены на Иве планировалось в конце прошлого года, однако в декабре 2024 года представители КРПК заявили, что сдача объекта переносится на лето 2025-го. «Сейчас идет армирование и заливка монолитных плит основного ледового поля и административных помещений, завоз и приемка материалов кровли и ее монтаж. Заказаны трехслойные сэндвич-панели и витражи, сейчас их изготавливают. Работы идут по графику. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию — 1 июля 2025 года»,— сообщили в КРПК.