КРПК ищет подрядчика для внутренней отделки ледовой арены на Иве
АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) объявило запрос предложений на право выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ по внутренней отделке помещений объекта «Ледовая арена». Максимальная цена контракта составляет 148,5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить сразу же после подписания договора, завершить — к 30 мая 2025 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев.
Строительство ледовой арены началось в микрорайоне Ива города Перми в сентябре 2023 года. Спортивный объект площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами Спортивного микрорайона и строящимся ТЦ. Комплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях организуют учебно-тренировочный процесс и создадут условия для городских соревнований. Стоимость работ оценивается в 1,3 млрд руб.
Завершить возведение ледовой арены на Иве планировалось в конце прошлого года, однако в декабре 2024 года представители КРПК заявили, что сдача объекта переносится на лето 2025-го. «Сейчас идет армирование и заливка монолитных плит основного ледового поля и административных помещений, завоз и приемка материалов кровли и ее монтаж. Заказаны трехслойные сэндвич-панели и витражи, сейчас их изготавливают. Работы идут по графику. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию — 1 июля 2025 года»,— сообщили в КРПК.