Зарубежные СМИ: Сможет ли DeepSeek привести к революции в индустрии?

Состояние 500 богатейших людей мира сократилось более чем на $100 млрд из-за успеха китайской DeepSeek. По данным Bloomberg, больше других пострадал глава Nvidia Дженсен Хуанг, потери которого составили свыше $20 млрд. Акции самой Nvidia 27 января опустились почти на 18%. Для американского производителя чипов это утрата около $600 млрд капитализации и звания самой дорогой компании. Основатель Dell Майкл Делл потерял $13 млрд, а создатель Binance Чанпэн Чжао — чуть более $12 млрд. Ранее китайский стартап DeepSeek представил нейросеть, которая, по заявлениям самого разработчика, превосходит решения других технологических гигантов. На создание модели компания потратила всего $6 млн, в 100 раз меньше по сравнению с ChatGPT. Разработчики выложили DeepSeek с открытым кодом и бесплатно. Дональд Трамп назвал этот успех «тревожным сигналом» для американской отрасли. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Illustration / Reuters Фото: Florence Lo / Illustration / Reuters

Число загрузок чат-бота на выходных превысила 2,5 млн, китайскому стартапу даже пришлось временно ограничить регистрацию из-за кибератак, пишет Reuters. СМИ объясняют, что причина популярности приложения — в бесплатном доступе, знании DeepSeek нескольких языков, большей эффективности и точности ответов. Модель даже может имитировать ход человеческих мыслей, добавляет Bloomberg.

При этом, как заверили разработчики, для создания модели они использовали меньше чипов, чем их западные конкуренты, что сделало нейросеть в разы дешевле. В DeepSeek подчеркивали, что стоимость не превышала $6 млн. The New York Times приводит для сравнения опыт некоторых американских компаний, которые тратят на свои технологии в десять раз больше. И это вызывает сомнения в целесообразности таких крупных инвестиций.

Примечательно, что китайская команда добилась этих успехов без доступа к передовым чипам. Как напоминает The Guardian, они были запрещены к экспорту в КНР с 2022 года из-за американских санкций. После для китайского рынка были созданы чипы меньшей мощности, но и на них был наложен запрет осенью 2024-го.

Дональд Трамп назвал ошеломительный успех DeepSeek «тревожным сигналом» для американских корпораций и стимулом для их дальнейшей работы с целью победы. Его слова приводит Reuters. Этот сигнал действительно вылился в тревогу на Уолл-стрит. Помимо Nvidia, успех китайского стартапа ударил по Google, она лишилась $100 млрд, Microsoft — $7 млрд. Упали акции и европейских технологических компаний. Как добавляет Reuters, инвесторы сомневаются, стоит ли теперь вкладываться в дорогостоящие модели искусственного интеллекта и действительно ли стоимость лидеров рынка так высока.

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