На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге выделено 127 млн рублей

В Екатеринбурге на первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ выделено 127 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз парка им. 50-летия ВЛКСМ

Фото: Проектная документация Эскиз парка им. 50-летия ВЛКСМ

Фото: Проектная документация

Соглашение о благоустройстве парка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» подписано администрацией Екатеринбурга и министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Из них 75 млн руб. выделено из городского бюджета и 52,3 млн руб. из вышестоящих бюджетов.

Работы по благоустройству парка будут разделены на несколько этапов, чтобы использовать финансирование из разных бюджетов. Ранее планировалось, что на обновление парка потребуется около 300 млн руб.

Ранее администрация города Екатеринбурга подвела итоги сбора предложений уральцев и список парков, которые будут благоустроены в 2025 году. Кандидатами на благоустройство стали восемь парков и скверов, в их число вошел парк 50-летия ВЛКСМ. Он собрал около 1 тыс. голосов горожан.

Полина Щуцкая