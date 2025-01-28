День студентов с пользой

По случаю Дня студента «Ростелеком» организовал лекцию по кибербезопасности для студентов и преподавателей Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи. Спикером выступил Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», в 2024 году вошла в топ-5 европейских сервис-провайдеров кибербезопасности).

Фото: ПАО «Ростелеком»

Будущим спортивным менеджерам на лекции «Пять лайфхаков управления цифровыми следами» эксперт рассказал, в чем разница между цифровым следом и цифровой тенью, можно ли оставаться незаметным в виртуальной среде и как минимизировать передаваемую о себе в сети информацию. Олег Седов рекомендовал слушателям регулярно чистить историю браузера, при настройке Wi-Fi-роутера не вносить координаты в глобальную базу данных, удалять или архивировать потерявшие актуальность аккаунты, чтобы они не были взломаны, подключить двухфакторную аутентификацию и регулярно менять пароли.

Лев Белоусов, ректор РМОУ, академик РАО, профессор: «Взрывной рост современных технологий создает фантастические возможности для трансформации спортивных мероприятий, роста их зрелищности. Но вместе с тем спортивные ИТ-продукты, клиентские данные нужно уметь защищать. В ловушки попадают самые разные люди, и нашим выпускникам важно знать основные правила поведения в виртуальном мире. Киберграмотность — одна из ключевых компетенций для спортивного менеджера, и мы рады, что нашли в лице “Ростелекома” надежного партнера, располагающего высокой экспертизой в сфере информационной безопасности».

Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи и собрало 40 заинтересованных слушателей, половину из которых составили студенты из дружественных стран: Китая, Индии, Пакистана, Зимбабве, ЮАР, Малави, Ботсваны, Армении, Уганды. Для иностранных студентов лекция Олега Седова была обеспечена синхронным переводом на английский язык. После лекции участники задали вопросы и сыграли в викторину по цифровой безопасности, самые внимательные получили призы от «Ростелекома».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Каждому человеку в ХХI веке необходимо знать, что виртуальный мир не только прекрасен, но и опасен. “Ростелеком” как национальный провайдер регулярно проводит некоммерческие занятия по повышению цифровой грамотности и информационной безопасности. Наша задача — научить людей беречь свои и чужие данные и уметь противостоять злоумышленникам. Если осознанно совершать цифровые шаги в интернете, можно избежать утечек и сохранить информацию, репутацию, деньги и спокойствие».

В 2024 году в России зарегистрирован рост числа ИТ-преступлений. По данным МВД РФ, этот показатель вырос на 13,1%. «Ростелеком» на протяжении многих лет является инициатором и цифровым партнером мероприятий по кибербезопасности среди школьников и студентов, выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде. Компания выпустила книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», которая в цифровом формате бесплатно доступна на официальном сайте компании.

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