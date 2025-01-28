Посольство РФ в Швеции заявило о попытке украинца «протаранить ворота» дипмиссии

45-летний житель Стокгольма попытался прорваться через ворота российского посольства на машине и вскоре был задержан шведской полицией. По данным российской дипмиссии, речь идет о гражданине Украины, который неоднократно совершал подобные «провокационные действия» в отношении российских загранучреждений и был признан «психически неадекватным».

О задержании мужчины, пытавшегося на автомобиле прорваться через ворота российского посольства, полиция Швеции сообщила сегодня, 28 января, утром. Мотив поступка правоохранительные органы не выяснили, в машине не обнаружено подозрительных вещей. Наличие у злоумышленника гражданства Украины в полиции не подтверждали.

«Виновник происшествия хорошо известен Посольству и местной полиции, в 2015 и 2018 гг. он уже совершал нападения на Посольство и Торгпредство России в Швеции, был признан психически неадекватным, направлялся шведскими властями на соответствующее лечение»,— говорится в Telegram-канале российского посольства. Имя мужчины не указывается.

По утверждению российской дипмиссии, посольство «неоднократно обращало внимание руководства полиции и МИД Швеции» на потенциальную опасность, которую может представлять задержанный, однако «серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было».

Лусине Баласян