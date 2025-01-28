Глава СКР хочет знать, кто систематически насиловал детей в Себрово
Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о расследовании уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности ребенка в Волгоградской области (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает инфоцентр СКР.
Также Василию Семенову предстоит дать правовую оценку всем обстоятельствам, изложенным в обращении граждан. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее жители поселка Себрово Михайловского района в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, рассказали о случаях противоправных действий мужчины в отношении детей. С их слов, это происходит уже несколько лет. При этом компетентные органы не принимают никаких мер.
Следствие просит суд заключить под стражу ранее задержанного фигуранта. Специалисты выясняют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.