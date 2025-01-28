Глава СКР хочет знать, кто систематически насиловал детей в Себрово

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о расследовании уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности ребенка в Волгоградской области (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Василию Семенову предстоит дать правовую оценку всем обстоятельствам, изложенным в обращении граждан. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жители поселка Себрово Михайловского района в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, рассказали о случаях противоправных действий мужчины в отношении детей. С их слов, это происходит уже несколько лет. При этом компетентные органы не принимают никаких мер.

Следствие просит суд заключить под стражу ранее задержанного фигуранта. Специалисты выясняют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Павел Фролов