В Магнитогорске выясняют причины гибели ребенка в бассейне

Сотрудники управления СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в бассейне в Магнитогорске. Он утонул, оставшись без присмотра родителей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел 27 января в банно-оздоровительном комплексе «Купала». Мальчик остался один в бассейне глубиной более 1,5 м. После утопления родственники оказали ему первую помощь, но спасти ребенка не получилось. Врачи подтвердили смерть.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и работников комплекса. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу и запросили документы о работе организации. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).