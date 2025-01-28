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В Магнитогорске выясняют причины гибели ребенка в бассейне

Сотрудники управления СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в бассейне в Магнитогорске. Он утонул, оставшись без присмотра родителей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел 27 января в банно-оздоровительном комплексе «Купала». Мальчик остался один в бассейне глубиной более 1,5 м. После утопления родственники оказали ему первую помощь, но спасти ребенка не получилось. Врачи подтвердили смерть.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и работников комплекса. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу и запросили документы о работе организации. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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