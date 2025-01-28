Нижегородская полиция сообщила о новой схеме телефонных мошенников

В ГУ МВД по Нижегородской области предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, жертвой которой едва не стала 84-летняя пенсионерка. Нижегородка рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Собеседник пообещал, что в ближайшее время к ней приедут силовики для обыска и «декларирования денежных средств». Нижегородка рассказала о беседе родственникам, которые поняли, что имеют дело с мошенниками и обратились в полицию.

По данному факту полицейские проводят проверку. В МВД напомнили, что пенсионеры часто становятся жертвами мошенников и плохо владеют современными технологиями, и попросили нижегородцев быть бдительнее.

Владимир Зубарев