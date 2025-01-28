Депутаты одобрили отказ от налички в пермском транспорте

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании рассмотрели вопрос об ограничении оплаты проезда наличными средствами в общественном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснил замглавы Перми Дмитрий Галиханов, эта мера призвана повысить безопасность движения транспорта, снизить нагрузку на водителей автобусов. По его словам, доля пассажиров, пользующихся таким видом оплаты, не превышает 2,5%.

Оплата проезда на муниципальных маршрутах может осуществляться с использованием разового билета или билета длительного пользования. За это решение проголосовали 27 депутатов.