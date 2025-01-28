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30 жильцов эвакуировали из многоквартирного дома в Глазове во время пожара

30 жильцов, в том числе 6 детей, эвакуировали из многоквартирного дома в Глазове во время пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. На 7-м этаже загорелась квартира. Об инциденте ведомство сообщило сегодня.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Соседи почувствовали запах гари и позвонили в пожарную охрану. «В задымленной дальней комнате нашли 64-летнего мужчину. Он был дезориентирован, ползал на четвереньках и искал выход. Второго мужчину нашли в ванной. Передали его врачам»,— сказал начальник караула пожарно-спасательной части №17 ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Торопов. По его словам, реанимационные действия не помогли, пострадавший скончался.

С верхних этажей выход был заблокирован. В спасательных устройствах вывели двоих взрослых и детей 3 и 7 лет. При тушении задействовали 19 специалистов и 6 единиц спецтехники МЧС.

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