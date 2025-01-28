В Киеве демонтировали памятник нобелевскому лауреату Ивану Павлову

Департамент территориального контроля Киевской горадминистрации сообщил о демонтаже памятника российскому и советскому физиологу Ивану Павлову. Решение обосновано «политикой дерусификации», передает украинское интернет-издание «Страна.ua».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент территориального контроля Киева Фото: Департамент территориального контроля Киева

Памятник находился на территории Александровской больницы в Печерском районе Киева. Его передадут музею авиации имени Антонова.

Иван Павлов — создатель учения о высшей нервной деятельности. В 2024 году исполнилось 175 лет со дня его рождения. Он получил Нобелевскую премию в 1904 году «за работу по физиологии пищеварения». Иван Павлов стал первым российским ученым, получившим премию.

Об ученом — в материале «Ъ» «Гений без всяких оговорок».