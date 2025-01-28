В Челябинской области средний размер автокредита сократился на 12% за год

В декабре 2024 года средний размер выданных в Челябинской области автокредитов составил 1,26 млн руб. Это на 12,1% меньше по сравнению с декабрем предыдущего года, когда сумма займа на покупку машины в среднем составляла 1,44 млн руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В конце прошлого года Челябинская область занимала 13 место среди регионов РФ по среднему размеру автокредита. В целом по стране сумма займа на приобретение автомобиля сократилась за год на 14%, до 1,28 млн руб. Это минимальный показатель за весь 2024 год. В ноябре средний автокредит составлял 1,3 млн руб.

Наибольшее сокращение среднего размера в декабре в годовом выражении зафиксировано в Крыму — на 21,5%, Саратовской — на 19%, Ульяновской и Ростовской областях — на 18,7% и 18% соответственно.

По данным директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний размер автокредита в России сокращается шестой месяц подряд, при этом снижение ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании.