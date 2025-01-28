Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улице Московской в Краснодаре снова произошел провал грунта

В Краснодаре утром во вторник, 28 января, произошел провал грунта на улице Московской — между Зиповской и 40 лет Победы. Остановлено движение трамваев №5, 8, 15, 21 и 22.

Почему в Краснодаре возникают провалы грунта

Трамваи маршрутов №5, 8, 15, 20 и 21 временно направлены через конечную «Улица Декабристов». Не уточняется, как долго будут действовать изменения и когда ликвидируют провал.

Первые провалы грунта в Краснодаре произошли в начале декабря 2024 года. Ситуация продолжилась и в январе нового года. По мнению геолога Татьяны Любимовой, главной причиной может быть формирование депрессионной воронки (образуются при откачке воды.— «Ъ-Кубань») вокруг городских водозаборов.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...