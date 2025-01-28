На улице Московской в Краснодаре снова произошел провал грунта

В Краснодаре утром во вторник, 28 января, произошел провал грунта на улице Московской — между Зиповской и 40 лет Победы. Остановлено движение трамваев №5, 8, 15, 21 и 22.

Трамваи маршрутов №5, 8, 15, 20 и 21 временно направлены через конечную «Улица Декабристов». Не уточняется, как долго будут действовать изменения и когда ликвидируют провал.

Первые провалы грунта в Краснодаре произошли в начале декабря 2024 года. Ситуация продолжилась и в январе нового года. По мнению геолога Татьяны Любимовой, главной причиной может быть формирование депрессионной воронки (образуются при откачке воды.— «Ъ-Кубань») вокруг городских водозаборов.

Вячеслав Рыжков