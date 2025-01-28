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В Усть-Катаве сотрудницу ЮУрГУ осудили за передачу взяток

Усть-Катавский городской суд признал виновной заместителя директора центра открытых информационных технологий Южно-Уральского государственного университета в посредничестве при передаче взяток (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Ее приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафом в 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2020-2021 годах замдиректора центра информационных технологий передала своему начальнику взятки от студентов в размере 90 тыс. руб. Взамен он поставил положительные оценки за зачеты и экзамены без фактической проверки знаний. Это позволило обучающимся получить квалификации бакалавров.

Директора центра открытых инновационных технологий ЮУрГУ ранее осудили за получение взяток (ст. 290 УК РФ) и приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Виталина Ярховска

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