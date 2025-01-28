Туймазинский водоканал покупает в лизинг Geely за 5,9 млн рублей

ООО «Водоканал г. Туймазы» объявило аукцион на финансовую аренду кроссовера Geely Monjaro I или его эквивалента. Начальная стоимость договора лизинга — 5,9 млн руб., покупка будет оплачена из собственных средств предприятия. Срок лизинга составит два года, после которого автомобиль будет передан заказчику в собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полноприводный автомобиль цвета «черный металлик» должен быть произведен не ранее 2024 года. В числе требований — высококачественная отделка кожей, замшей и мягким пластиком, шесть режимов движения, вентиляция и подогрев сидений, панорамная крыша с люком и другие.

Итоги аукциона будут подведены 12 февраля.

ООО «Водоканал г. Туймазы» зарегистрировано в 2013 году, отвечает за централизованное холодное водоснабжение, водоотведение в городе, а также Старотуймазинском и Ильчимбетовском сельсоветах Туймазинского района. Учредителем ООО с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Гульназ Булатова. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка организации составила 209 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб.

Идэль Гумеров