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В Златоусте водителей трамваев будут судить за гибель пешехода

Златоустовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух водителей трамваев, которых обвиняют в гибели пешехода, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Несчастный случай произошел 12 июля 2024 года в Златоусте.

По данным следствия, ДТП случилось из-за того, что один из трамваев сломался — был неисправен пантограф. Водитель отключила аккумулятор, который также отвечал за торможение. К ней прибыл другой трамвай для буксировки. Во время транспортировки сломалась сцепка между вагонами. Из-за этого неуправляемый электротранспорт поехал по путям и врезался в другой трамвай, стоящий на остановке «Парк Крылатко». От удара он сдвинулся и наехал на пенсионерку, которая переходила через рельсы на зеленый сигнал светофора. Она скончалась на месте.

Прокуратура установила, что водители нарушили должностные инструкции. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека). Во время следствия водители трамваев признали вину.

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