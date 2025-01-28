КС заступился за садоводов

Конституционный суд (КС) запретил изымать без компенсации участки у сочинских садоводов, чьи земли пытается национализировать прокуратура. Наиболее справедливой формой возмещения, по его мнению, является предоставление аналогичного по параметрам участка, а при объективной невозможности этого — иной способ компенсации. Также компенсации должны подлежать законно возведенные на спорном участке объекты, говорится в решении суда, которое оглашено сегодня, 28 января, утром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, что поводом для проверки норм Гражданского кодекса (ГК) и закона о госрегистрации недвижимости стали сразу несколько жалоб от жителей Краснодарского края. На основании спорных норм суды Краснодарского края по искам Генпрокуратуры признали отсутствующим право собственности заявителей на их земельные участки. КС объединил жалобы 14 граждан, в отношении которых суды пришли к выводу, что участки вообще не выбывали из владения РФ, а следовательно, у государства есть все основания требовать защиты права собственности на основании ст. 304 ГК (на нее не распространяется срок давности, который в этом случае давно истек).

Однако КС пришел к выводу, что спор о принадлежности имущества не может произвольно и необоснованно изыматься из-под действия исковой давности. В то же время, отмечает он, право на земельный участок, расположенный на землях нацпарков и заповедников, может оказаться настолько ограниченным, что полностью утрачивает всякий практический смысл. Поскольку причиной возникновения спора были действия публичных органов власти, то именно на них должна быть возложена обязанность компенсации — при условии, что владелец участка действовал правомерно.

Такой порядок изъятия земель, уточняет КС, распространяется только на особо охраняемые территории, но не земли лесного фонда.

Анастасия Корня