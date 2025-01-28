В Ярославской области с борщевиком и мусором борется искусственный интеллект

В Ярославской области для борьбы с нарушениями правил благоустройства на постоянной основе используется искусственный интеллект (ИИ). Об этом рассказал начальник инспекции административно-технического и жилищного надзора Олег Кузнецов на заседании комитета по ЖКК и энергетике Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

«Мы первые в стране занимаемся выявлением огромного пула нарушений, которые фиксируются в области благоустройства в автоматическом режиме. Это и наличие наледей, снежных свесов, граффити на фасадах зданий, борщевика Сосновского. Искусственный интеллект достаточно долго мы обучали, и как раз к активному сезону борщевика мы это смогли сделать. На любой территории искусственный интеллект сможет обнаружить навалы мусора и их зафиксировать»,— рассказал господин Кузнецов.

Всего в 2024 году с использованием средств автоматической фиксации зафиксировано 7650 нарушений, наложены штрафы на 36 млн руб.

Антон Голицын