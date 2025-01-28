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ВТБ: в 2024 году выдачи ипотеки на ИЖС в Краснодарском крае выросли в 1,7 раза

По предварительным оценкам ВТБ, в 2024 году выдачи ипотеки на ИЖС на Кубани составили более 777 млн рублей, что в 1,7 раза превышает результат 2023 года. В то же время в целом по стране эксперты банка фиксируют тенденцию к сокращению темпов продаж этого сегмента рынка кредитования. Это связано с изменениями в программах господдержки и ростом рыночных ставок.

Всего в 2024 году ВТБ предоставил в Краснодарском крае свыше 800 кредитов на ИЖС и готовые дома, общий объем сделок составил более 4,8 млрд рублей. Порядка 8 из 10 кредитов заемщики получили на покупку готовых домов. Из-за более выгодных ставок клиенты, в основном, оформляли займы с господдержкой — прежде всего, «семейную ипотеку».

«В Краснодарском крае сохраняется интерес к ипотеке как на ИЖС, так и на готовые объекты. Это связано с тем, что частные дома пользуются у жителей региона традиционно высоким спросом. В то же время, рынок кредитования ИЖС, как и в целом сегмент ипотеки, стал «охлаждаться» с третьего квартала»,— прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае крае-вице-президент Сергей Кадакин.

Он отметил, что в 3 квартале перестала работать программа массовой господдержки, а по «семейной» и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить все расчеты только по договору подряда с эскроу. Сдерживающим фактором выступила и стоимость рыночных кредитов, которая увеличилась вслед за ключевой ставкой. 

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