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В Ярославле на улице Промышленной сделают освещение

В Ярославле ведется разработка наружного освещения для улицы Промышленной. Об этом сказал глава ДГХ Ярослав Овчаров в ходе открытого совещания в мэрии.

На совещании подводились итоги работы программы по освещению улиц и дворов. Господин Овчаров рассказал, что на эти цели в 2024 году было потрачено 20,5 млн руб., еще столько же выделено на мероприятия в 2025 году.

«На сегодняшний день мы приступили к разработке наружного освещения по таким объектам как улица Промышленная, Ленинградский проспект. Также мы уже заключили контракт на капитальный ремонт наружного освещения в Демидовском сквере»,— сказал господин Овчаров.

Заместитель мэра Николай Степанов подчеркнул, что темпы надо усиливать и дойти до 50 млн в год. Мэр Артем Молчанов ответил, что нужно будет смотреть на экономию средств для выделения денег.

Алла Чижова

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