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В нижегородском университете открыли первую комнату матери и ребенка

Первую комнату матери и ребенка открыли в Нижегородском госуниверситете им. Лобачевского (ННГУ). По данным пресс-службы ННГУ, она находится в одном из общежитий студенческого городка на проспекте Гагарина и работает с 08:00 до 20:00.

Воспользоваться комнатой матери и ребенка могут как студентки, так и преподаватели, у которых есть маленькие дети. Здесь можно покормить, переодеть ребенка, провести минимальные гигиенические процедуры.

Андрей Репин

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