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В Тольятти вступил в силу приговор экс-адвокату за мошенничество

Оставлен в силе приговор в отношении экс-председателя коллегии адвокатов из Тольятти. Решение принял Самарский областной суд. Приговор в отношении юриста вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2023 года бывшая председатель коллегии адвокатов пообещала помочь сожительнице своего доверителя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ), с помещением под домашний арест и вынесением мягкого приговора. За свои услуги юрист запросила 1,05 млн руб.

Экс-глава коллегии адвокатов пообещала клиентам передать эту сумму силовикам. Часть денег в размере 50 тыс. руб. доверители перевели на банковскую карту юриста. После этого они усомнились в добросовестности правозащитника и рассказали о ситуации силовикам.

В январе 2024 года адвоката задержали с поличным в помещении конторы при получении оставшейся суммы и возбудили в отношении нее уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ). В октябре 2024 года суд признал юриста виновной и приговорил к двум годам лишения свободы, но по ст. 53.1 УК РФ заменил это наказание на принудительные работы на аналогичный срок с ежемесячным удержанием 10 % от зарплаты осужденной в доход государства.

Защита осужденной подала апелляционную жалобу на приговор. Однако Самарский областной суд не нашел оснований для ее удовлетворения.

Георгий Портнов

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