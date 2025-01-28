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63% казанцев помнят размер своей первой зарплаты

Свою самую первую зарплату запомнили 63% жителей Казани, следует из данных опроса сервиса Superjob.

63% казанцев помнят размер своей первой зарплаты

63% казанцев помнят размер своей первой зарплаты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

63% казанцев помнят размер своей первой зарплаты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Около 68% из респондентов моложе 35 лет и 58% — старше 45.

Большая часть опрошенных потратила свой первый заработок на одежду (15%) и продукты (13%). 9% из них рассказали, что купили на эти деньги технику или истратили их на семейные нужды.

В ноябре 2024 года среднемесячная зарплата в Казани достигла 88 тыс. руб.

Дарья Сайфиева

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