Свою самую первую зарплату запомнили 63% жителей Казани, следует из данных опроса сервиса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 63% казанцев помнят размер своей первой зарплаты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ 63% казанцев помнят размер своей первой зарплаты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Около 68% из респондентов моложе 35 лет и 58% — старше 45.

Большая часть опрошенных потратила свой первый заработок на одежду (15%) и продукты (13%). 9% из них рассказали, что купили на эти деньги технику или истратили их на семейные нужды.

В ноябре 2024 года среднемесячная зарплата в Казани достигла 88 тыс. руб.

Дарья Сайфиева