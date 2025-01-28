63% казанцев помнят размер своей первой зарплаты
Свою самую первую зарплату запомнили 63% жителей Казани, следует из данных опроса сервиса Superjob.
63% казанцев помнят размер своей первой зарплаты
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Около 68% из респондентов моложе 35 лет и 58% — старше 45.
Большая часть опрошенных потратила свой первый заработок на одежду (15%) и продукты (13%). 9% из них рассказали, что купили на эти деньги технику или истратили их на семейные нужды.
В ноябре 2024 года среднемесячная зарплата в Казани достигла 88 тыс. руб.