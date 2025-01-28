В Сбербанке объяснили, почему екатеринбуржец не смог снять 800 тыс. руб. с вклада

В Екатеринбурге пенсионер не смог снять 800 тыс. руб. с вклада из-за подозрений на воздействие мошенников. Как пишет Е1, пенсионер пришел в отделение Сбербанка, чтобы закрыть вклад и снять всю сумму, но его направили в центральный офис на ул. Куйбышева, а затем в службу безопасности банка. Сотрудники начали задавать вопросы о причинах снятия средств и возможном влиянии мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пенсионер отказался объяснять цель использования денег, что привело к отказу в выдаче средств. В пресс-службе Уральского банка Сбербанка «Ъ-Урал» пояснили, что банк временно приостанавливает сомнительные операции для защиты клиентов от мошенников.

«Сотрудники службы безопасности дополнительно проводят беседы для уточнения обстоятельств. Это помогает человеку осознать свои действия и выйти из-под влияния злоумышленников. Благодаря антифрод-платформе, эффективность которой в прошлом году достигла 99,8%, а также бдительности сотрудников офисов и оперативной работе службы безопасности банка, только за прошлый год Сбер помог жителям Свердловской области уберечь от мошенников свыше 128 млн руб.»,– прокомментировали в пресс-службе банка. Там добавили, что при получении официального обращения от клиента банк направит ему ответ с подробными пояснениями сложившейся ситуации.