В Ярославле жителей дома оштрафовали за наркорекламу после жалобы на нее

Жителей одного из домов Ленинского района Ярославля оштрафовали за незаконные граффити с рекламой наркоторговли на фасаде. Об этом рассказал начальник инспекции административно-технического и жилищного надзора Олег Кузнецов на заседании комитета по ЖКК и энергетике Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад дома с закрашенной наркорекламой

Фото: Елена Кузнецова Фасад дома с закрашенной наркорекламой

Фото: Елена Кузнецова

На заседании депутат Елена Кузнецова сказала, что к ней обратились жильцы дома с жалобой на незаконные граффити. Депутат насчитала на доме 37 надписей. Она озвучила проблему. По итогам обращения депутата инспекция административно-технического и жилищного надзора выехала на место и наложила штрафы на самих жителей.

«Я помню ваше выступление. Этот дом находится в непосредственном управлении. Вам спасибо огромное, мы в очередной раз на него обратили внимание. Мы оштрафовали всех жителей»,— рассказал Олег Кузнецов.

Поскольку у дома нет управляющей компании, ответственность за его содержание лежит на самих собственниках жилья. Именно они и должны были устранять незаконные надписи. Штраф для каждого жителя составил, по словам Елены Кузнецовой, 1 тыс. руб. Это минимальный размер, предусмотренный региональным законом. Господин Кузнецов призвал жителей обжаловать штрафы, если они не согласны с решением.

Антон Голицын