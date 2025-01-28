Татарстан и Самарская область прорабатывают создание ВСМ
Республика Татарстан и Самарская область прорабатывают создание кольцевой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании по развитию региона.
Татарстан и Самарская область прорабатывают создание ВСМ
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«С раисом Республики Татарстан обсудили проект создания скоростной железнодорожной магистрали Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань. От Казани далее она идет на Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Уфу. Далее, южнее Стерлитамак, Салават, Оренбург и замыкается на Самаре», — сказал Алексей Русских.
По словам губернатора, проект уже включен в стратегию развития РЖД до 2036 года.
Господин Русских отметил, что инициатива получила поддержку на уровне соседних регионов. «Проект этот мной был обсужден с главой Оренбургской области, с главой Башкортостана Радием Фаритовичем. Все они эту инициативу поддержали. Встречались мы с рядом руководителей АО „РЖД“», — подчеркнул глава Ульяновской области.
«Вот с раисом Татарстана договорились, что создаем рабочую группу из числа министров транспорта названных мной регионов», — добавил господин Русских.
Губернатор также подчеркнул, что цель — добиться включения инициативы в перечень национальных проектов. «Вот будем добиваться включения этого проекта в разряд национальных проектов Российской Федерации и надеюсь, что он будет реализован», — подытожил глава региона.
О планах построить скоростную магистраль в Приволжье Алексей Русских сообщил еще в октябре 2024 года.