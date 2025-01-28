Республика Татарстан и Самарская область прорабатывают создание кольцевой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании по развитию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан и Самарская область прорабатывают создание ВСМ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Татарстан и Самарская область прорабатывают создание ВСМ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С раисом Республики Татарстан обсудили проект создания скоростной железнодорожной магистрали Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань. От Казани далее она идет на Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Уфу. Далее, южнее Стерлитамак, Салават, Оренбург и замыкается на Самаре», — сказал Алексей Русских.

По словам губернатора, проект уже включен в стратегию развития РЖД до 2036 года.

Господин Русских отметил, что инициатива получила поддержку на уровне соседних регионов. «Проект этот мной был обсужден с главой Оренбургской области, с главой Башкортостана Радием Фаритовичем. Все они эту инициативу поддержали. Встречались мы с рядом руководителей АО „РЖД“», — подчеркнул глава Ульяновской области.

«Вот с раисом Татарстана договорились, что создаем рабочую группу из числа министров транспорта названных мной регионов», — добавил господин Русских.

Губернатор также подчеркнул, что цель — добиться включения инициативы в перечень национальных проектов. «Вот будем добиваться включения этого проекта в разряд национальных проектов Российской Федерации и надеюсь, что он будет реализован», — подытожил глава региона.

О планах построить скоростную магистраль в Приволжье Алексей Русских сообщил еще в октябре 2024 года.

Анар Зейналов