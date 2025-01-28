В Самаре директора «Нанавто» будут судить за невыплату зарплаты

В Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу направлено уголовное директора ООО «Нанавто», он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, глава предприятия не выплатил работнику заработную плату на общую сумму 126 270 рублей за три отработанных месяца и компенсацию за неиспользованный отпуск.

«Он израсходовал денежные средства организации на удовлетворение требований других кредиторов»,— пояснили в прокуратуре Самарской области.

В настоящее время в результате вмешательства прокурора организация погасила задолженность по заработной плате и иным платежам перед работником.

Алексей Алексеев