В Самаре директора «Нанавто» будут судить за невыплату зарплаты
В Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу направлено уголовное директора ООО «Нанавто», он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, глава предприятия не выплатил работнику заработную плату на общую сумму 126 270 рублей за три отработанных месяца и компенсацию за неиспользованный отпуск.
«Он израсходовал денежные средства организации на удовлетворение требований других кредиторов»,— пояснили в прокуратуре Самарской области.
В настоящее время в результате вмешательства прокурора организация погасила задолженность по заработной плате и иным платежам перед работником.