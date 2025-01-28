Проект создания глэмпинга за 30 млн рублей у озера Аслыкуль стал приоритетным

ООО «Перспектива» планирует построить базу отдыха «Янги-Турмуш» в Давлекановском районе на берегу озера Аслыкуль, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Объем инвестиций составит 30 млн руб. Планируется построить административный корпус с гостиничными номерами и кафе, шесть домов с банными комплексами и зонами отдыха, детскую и взрослую игровые зоны, кинотеатр.

Проект включен в перечень приоритетных, что дает инвестору право на налоговые льготы и преференции от государства.

ООО «Перспектива», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 2021 года. Владелец — Зоя Газизова. Выручка в 2023 году составила 4,41 млн руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб.

Майя Иванова