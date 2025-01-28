Губернатор Олег Мельниченко проиндексировал зарплаты госслужащих на 5%

В Пензенской области повысили оклады для госслужащих. Губернатор Олег Мельниченко подписал указ, касающийся денежного содержания государственных служащих региона.

Согласно документу, размеры единого денежного вознаграждения и месячных окладов для госслужащих увеличат на 1,051. Это повышение коснется всех, кто замещает государственные должности в Пензенской области, а также гражданских служащих региона.

Указ уже вступил в силу с 1 января 2025 года и будет действовать для правоотношений, возникших в этот период.

Никита Маркелов