В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре

Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке в связи с гибелью мужчины на пожаре в городе Белинский. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, пожар произошел в утренние часы 27 января в доме по ул. Верхнесаратовской. Как только специалисты потушили огонь, нашли мертвого 63-летнего мужчину со следами термического воздействия на теле.

К пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося. По завершении проверки примут процессуальное решение.

Павел Фролов