Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре

Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке в связи с гибелью мужчины на пожаре в городе Белинский. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, пожар произошел в утренние часы 27 января в доме по ул. Верхнесаратовской. Как только специалисты потушили огонь, нашли мертвого 63-летнего мужчину со следами термического воздействия на теле.

К пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося. По завершении проверки примут процессуальное решение.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...