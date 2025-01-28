Транспортное управление Башкирии отсудило стоимость ремонта Toyota Land Cruiser

Арбитражный суд Башкирии присудил в пользу ГКУ РБ «Транспортное управление» (подчиняется Управлению делами главы Башкирии) 303,7 тыс. руб. с уфимского ООО «Спутник» за повреждения автомобилю Toyota Land Cruiser в ДТП.

Как следует из материалов дела, 13 декабря 2022 года на проспекте Октября произошла авария, столкнулись Land Cruiser и Hyundai Solaris. Первый автомобиль принадлежал Транспортному управлению на правах оперативного управления, используемым для такси Hyundai владел «Спутник».

Виновником ДТП был признан водитель Hyundai Фаррух Жовдатов. Эксперты оценили стоимость ремонта Land Cruiser в 796,5 тыс. руб., из которых 400 тыс. руб. возместила страховая компания. Транспортное управление потребовало у «Спутника» как владельца второй машины оставшиеся 396,5 тыс. руб.

«Спутник» пытался доказать, что является ненадлежащим ответчиком по делу, а ущерб должен возмещать водитель такси как непосредственный виновник ДТП, пользовавшийся автомобилем Hyundai на правах аренды. Однако суд не нашел доказательств реальных арендных отношений между Фаррухом Жовдатовым и «Спутником».

Вместе с тем суд снизил сумму компенсации ущерба до 303,7 тыс. руб., а также взыскал с ответчика 10 тыс. руб., выплаченные оценщику.

ООО «Спутник» зарегистрировано в 2016 году. Фирмой с уставным капиталом 10 тыс. руб. владеет Юрий Бойков. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка компании составила 15 млн руб., чистая прибыль — 156 тыс. руб.

Идэль Гумеров