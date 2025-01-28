Жителя Новороссийска задержали у тайника со взрывчаткой

Житель Новороссийска 1990 года рождения задержан по подозрению в причастности к деятельности проукраинской террористической организации, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По заданию кураторов гражданин достал из тайника взрывное устройство, предназначенное для совершения террористического акта.

По данным российских спецслужб, житель Новороссийска самостоятельно связался с представителями проукраинской террористической организации через Telegram и получил задание забрать из тайника взрывчатое вещество со взрывателем, предназначенное для дальнейшего использования при подготовке совершения террористического акта.

После извлечения самодельного взрывного устройства злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. При проверке показаний на месте задержанный пояснил, что кураторы прислали ему координаты закладки, а он согласился выполнить их требования, чтобы доказать интерес к сотрудничеству.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Анна Перова, Краснодар