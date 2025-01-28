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Национализированный ЧЭМК начнет проводить промышленные экскурсии

Челябинский электрометаллургический комбинат разработал промышленный маршрут по предприятию для туристов. Экскурсии будут проводить прошедшие специализированное обучение сотрудники завода. Тур позволит «развенчать самые разнообразные мифы и слухи» вокруг национализированной компании, сообщает пресс-служба ЧЭМК.

В промышленный маршрут включено посещение плавильных цехов, газоочистных комплексов, центральной заводской лаборатории, учебного центра и столовой. До начала экскурсии ее участников проинструктируют по технике безопасности, выдадут спецодежду, каску, перчатки и специальную гид-систему. Также оборудуют фотозоны для снимков на память. При создании тура ЧЭМК ориентировался на опыт металлургических предприятий из Магнитогорска и Челябинска. Также наработками готовы поделиться промышленные заводы Кузбасса и Дальнего Востока.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля прошлого года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к АО «Компания “Эталон”» и его владельцам — Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании из незаконного владения акций промышленных предприятий одной группы — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). Суд принял обеспечительные меры и арестовал акции, а также недвижимое и движимое имущество предприятий. По данным истца и согласившегося с ним суда, основанием для изъятия предприятий в пользу государства стала незаконная приватизация в 1990-х годах. Тогда решение о передаче заводов в частные руки принимали органы власти регионов, а должно было, по мнению Генпрокуратуры и суда, правительство России. Таким образом комитеты по управлению госимуществом Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей более 30 лет назад превысили полномочия, принимая решения о приватизации предприятий.

Виталина Ярховска

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