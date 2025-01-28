Самарская область заняла девятое место в национальном туристическом рейтинге

В 2024 году Самарская область заняла девятое место среди регионов России в национальном туристическом рейтинге. Эту позицию регион занимает второй год подряд. Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, при составлении рейтинга регионы оценивали по уровню развития туристической отрасли, гостиничной и санаторно-курортной инфраструктуры, доходности сферы гостеприимства и ее вклада в экономику субъекта. Также учитывались популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней и иностранных туристов, уникальность и привлекательность по наличию уникальных объектов культуры. Кроме этого, на рейтинг также повлияли непосредственный туристический поток и интерес потенциальных отдыхающих, который анализируется по количеству запросов в интернет-поисковиках.

В министерстве туризма отмечают, что пять лет назад Самарская область занимала 14 место в рейтинге, с 2021 года регион сохранял позиции на десятом месте.

Исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, провели журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Составители рейтинга собрали и изучили статистические данные, публикации в СМИ, взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма.

Руфия Кутляева