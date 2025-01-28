Особняк купца Галкина в Пугачеве признали памятником

В Саратовской области признано новым объектом культурного наследия здание, известное как Особняк купца Галкина, построенный в начале XX века. Приказ об этом подписал министр культуры региона Владимир Мухин.

Особняк находится в городе Пугачев на улице Сеницы, 1, корпус 2. В настоящее время в здании располагается государственное учреждение «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер».

Для нового памятника утверждены границы территории и предметы охраны, что обеспечит его сохранность и защиту по действующему законодательству.

Никита Маркелов